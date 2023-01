Maria De Filippi, ecco quanto costa la camicia stellata indossata ad Amici

Ieri, domenica 8 gennaio 2023, è tornato su Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Per la prima puntata dell’anno del talent, la moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di indossare una camicia con fantasia stellata.

Un outfit semplice, ma comunque molto fine e, soprattutto, con un prezzo da capogiro. La camicia stella indossa da Maria De Filippi è infatti griffata Yves Saint-Laurent. Ma quanto costa? Come svelato dal sito di informazione Leggo, la camicetta di Maria De Filippi è in seta 100 per cento. Per averla servono ben 890 euro.

Sul sito Yves Saint-Laurent, nella descrizione del capo si legge: colletto classico a punta, maniche lunghe, polsini con bottoni, chiusura frontale con bottoni, orlo arrotondato. Tocco di classe: sovrapposizione jacquard tonale delle stelle nere in materiale diverso dalla seta. Un effetto vedo-non vedo per gli osservatori più attenti.