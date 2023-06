Amici – Full out: la scaletta e i cantanti del concerto su Italia 1, ballerini, ospiti, ordine di esibizione

Qual è la scaletta e l’ordine di esibizione di Amici Full out? Il concerto va in onda su Italia 1 questa sera, 20 giugno 2023, alle ore 21.20, con la conduzione di Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear. Protagonisti saranno i ballerini e i cantanti dell’ultima edizione di Amici, per una serata evento all’interno del Rock in Roma dall’Ippodromo delle Capannelle. Non mancheranno poi grandi ospiti. Ma vediamo la scaletta di Amici Full Out.

La serata si aprirà con l’appello dei ragazzi e un video tributo a Mattia, vincitore della ventiduesima edizione. Spazio poi all’esibizione della seconda classificata di Amici 22 Angelina Mango, vincitrice della categoria canto. Vedremo quindi alternarsi grandi momenti di ballo e di canto, oltre a comicità e intrattenimento. Ecco la scaletta completa di Amici Full out.

Mattia – Trumpets

Angelina – Voglia di Vivere

Momento Alessandra Celentano

Wax – Turista per sempre

Samu – Mamacita

Aaron – Universale

Maddalena – Anche fragile

Cricca – Just the way you are

Momento Lorella Cuccarini con intervista doppia a Giulia Stabile e Isobel

Lorella Cuccarini e Olly – La notte vola

Federica – Scivola

Tommy Dali e NDG – Miss

Ramon – Pakita

Piccolo G – Acquario

Momento Vincenzo de Lucia che imita Maria De Filippi

Megan – Crazy in love

Niveo – Scarabocchi

Isobel e Gianmarco – Dancing in the moonlight

Mattia e Umberto – Human

Angelina – 9 maggio

Gianmarco – Las Vegas

Federica – Proud mary

Momento intrattenimento con i ragazzi

Isobel – Be Italian

Wax – Laurea ad Honorem

Maddalena – Nera

Lorella Cuccarina e Cricca – Se mi guardi così

Lorella Cuccarini e Isobel

Momento intrattenimento con Vincenzo de Lucia

Alessio – Fire On Fire

Piccolo G – Hai delle isole negli occhi

Ramon – Schiaccianoci

Niveo – Ma che freddo fa

Momento Arisa – Non vado via

NDG – Fuori

Samu – Cenere

Tommy Dali – Finisce bene

Momento intrattenimento con Vincenzo de Lucia

Megan – Bon apetite

Aaron – Somebody to love

Wax – Anni 70

Maddalena – This is me

Angelina – Ci pensiamo domani

Mattia e Benedetta – Crazy little thing called love

Olly – Farei tutto con te

L’evento nasce come un premio per il pubblico: i ragazzi hanno avuto la possibilità di esibirsi per la prima volta dal vivo di fronte a migliaia di persone, mentre i fan hanno avuto accesso alle zone più vicine al palco grazie all’acquisto dell’album omonimo con gli inediti più belli dei cantanti. Si tratta di una serata evento, quindi di un’unica puntata.

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta, ma dove vedere Amici Full out in diretta tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda stasera – 20 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.