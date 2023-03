Amici 2023, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntata

Stasera, sabato 18 marzo 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2023. Quindici allievi (otto ballerini e sette cantanti) si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Maria De Filippi ha annunciato ai ragazzi che nel corso della prima puntata del Serale, ci saranno già almeno due eliminazioni, decise al termine delle varie sfide. A giudicarle, per la prima volta, una giuria esterna composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, sia per il canto che per il ballo.

Ospiti della puntata Pio e Amedeo, dal 24 marzo su Canale 5 con Felicissima Sera. Nela prima manche la squadra Zerbi-Celentano ha sfidato quella di Cuccarini-Emanuel Lo, vincendo. Al ballottaggio sono finiti il cantante Cricca e le ballerine Megan e Maddalena. Ad essere eliminata è stata Megan.

Nella seconda manche la squadra vincente se l’è vista con il team Arisa-Todaro. Altra vittoria per Zerbi e Celentano, che hanno spedito al ballottaggio il ballerino Mattia e i cantanti Wax e Federica. In questo caso non c’è stato un eliminato ma la scelta di chi mandare a rischio eliminazione con l’allievo sconfitto nella terza manche. L’ultimo scontro tocca a Federica.

Nella terza manche nuova sfida tra le squadre Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo, con la prima vincente per la terza volta su tre. Al ballottaggio la ballerina Maddalena e i cantanti NDG e Angelina. A rischiare l’eliminazione è NDG. Il ballottaggio finale, per decretare il secondo eliminato di questa prima puntata, vede scontrarsi Federica ed NDG. L’esito verrà comunicato nella casetta.

La prova Tim, votata dal pubblico, è stata vinta da Samu. Torna il ‘guanto di sfida tra i prof’: Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ballato un pezzo hip hop; Arisa ha cantato ‘Nel blu dipinto di blu’ di Domenico Modugno e poi ha ballato con Todaro; Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno omaggio Cristiano Malgioglio esibendosi sulle note di ‘Mi sono innamorato di tuo marito’. Quest’ultima coppia, contro ogni pronostico, si è aggiudicato il confronto a tre.

Amici 2023, il serale: tutti gli allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2023? Come detto si tratta di 15 allievi (otto ballerini e sette cantanti). Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

NDG

Cricca

Angelina

Aaron

Piccolo G

Federica

Wax

Ecco tutti i ballerini ammessi al serale:

Samu

Maddalena

Megan

Ramon

Gianmarco

Isobel

Alessio

Mattia

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2023 sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Quella di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, sui social già diventata virale come i “CuccaLo”; quella di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano; quella di Arisa e Raimondo Todaro. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Samu (ballerino)

Maddalena (ballerina)

Megan (ballerina)

NDG (cantante)

Cricca (cantante)

Angelina (cantante)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ramon (ballerino)

Gianmarco (ballerino)

Isobel (ballerina)

Aaron (cantante)

Piccolo G (cantante)

Squadra Arisa e Raimondo Todaro