Amici 2023, il serale: gli allievi e le squadre del talent show di Maria De Filippi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2023 in onda su Canale 5 da sabato 18 marzo? All’evento finale del talent show di Maria De Filippi (diviso in nove puntate, finale compresa) prendono parte 15 allievi (otto ballerini e sette cantanti). Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

NDG

Cricca

Angelina

Aaron

Piccolo G

Federica

Wax

Ecco tutti i ballerini ammessi al serale:

Samu

Maddalena

Megan

Ramon

Gianmarco

Isobel

Alessio

Mattia

Le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2023 sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Quella di Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo, sui social già diventata virale come i “CuccaLo”; quella di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano; quella di Arisa e Raimondo Todaro. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Samu (ballerino)

Maddalena (ballerina)

Megan (ballerina)

NDG (cantante)

Cricca (cantante)

Angelina (cantante)

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Ramon (ballerino)

Gianmarco (ballerino)

Isobel (ballerina)

Aaron (cantante)

Piccolo G (cantante)

Squadra Arisa e Raimondo Todaro

Alessio (ballerino)

Mattia (ballerini)

Federica (cantante)

Wax (cantante)

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023, il serale (qui sopra allievi e squadre) in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.