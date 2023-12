Amici 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 3 dicembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 3 dicembre 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 3 dicembre 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Ospiti Giovannino e Rose Villain, che si esibirà sulle note del suo brano Io, me ed altri guai. A giudicare la gara di canto saranno invece presenti Nek e Beppe Vessicchio, mentre Irma Di Paola e Francesco Mariottini giudicheranno quella di ballo.

Stando alle anticipazioni, nel corso della puntata è stato eliminato definitivamente Holy Francisco. La sua coach Anna Pettinelli gli aveva dato l’ultima possibilità di riscatto, ma il cantante non è riuscito a ottenere i risultati sperati ed è stato eliminato. Il ballerino Nicholas invece ha vinto la sfida contro Michele, in sospeso dalla scorsa settimana, ed è rimasto nella scuola. Maglia sospesa per Dustin: il ballerino ha eseguito il compito assegnatogli da Emanuel Lo e Alessandra Celentano, sua coach, gli ha dato un’insufficienza, portandolo così a lasciare lo studio. Alcuni cantanti, in particolare Petit, Mida, Sarah, Jolie e Ayle, hanno cantato i loro inediti.

Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2023, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

CANTANTI

Matthew, 22 anni (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi)

Mew, 24 anni (scelta da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini)

Stella, 18 anni (scelta da Anna Pettinelli)

Holy Francisco, (scelto da Anna Pettinelli)

Petit, 18 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Francesco – Spacehippiez, (scelto da Lorella Cuccarini)

Holden – Joseph Carta, 23 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Lil Jolie, 23 anni (scelta da Rudy Zerbi)

Sarah, 17 anni (scelta da Lorella Cuccarini)

Ezio, 19 anni (scelto da Anna Pettinelli)

BALLERINI

Dustin, 21 anni (scelto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Mary Sol, 17 anni (scelta da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Nicholas, 22 anni (scelto da Raimondo Todaro)

Elia, 25 anni (scelto da Emanuel Lo)

Simone Galluzzo (scelto da Emanuel Lo)

Chiara Porcariello, 18 anni (scelta da Emanuel Lo)

Sofia, 17 anni (scelta da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Gaia, 22 anni (scelta da Raimondo Todaro)

Kumo, 22 anni (scelto da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.