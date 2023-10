Amici 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 22 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 22 ottobre 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 22 ottobre 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver formato la classe, con i nuovi cantanti e ballerini, iniziano le prove e le sfide per gli allievi. L’ospite della puntata, registrata nei giorni scorsi, è stato Mr Rain con Clara che hanno duettato su Un milione di notti in uscita il 20 ottobre 2023.

Fiorella Mannoia è stata la giurata della gara di interpretazione mentre Eleonora Abbagnato è stata chiamata a giudicare la gara di ballo. Rkomi, invece, ha stilato, con i propri giudizi, la classifica della categoria canto. Come annunciato nel daytime, i cantanti di Lorella Cuccarini hanno cantato senza l’ausilio dell’autotune. Nella gara di improvvisazione di ballo, giudicata da Kledi, intitolata ‘La mia favola’ si sono sfidati Nicholas, Elia e Marisol. Ad avere la meglio è stata la ballerina di Alessandra Celentano che, come premio, ha avuto l’opportunità di poter prendere parte al memorial in onore di Carla Fracci che si terrà il prossimo 17 luglio. Mida si è aggiudicato l’Oreo Challenge. Il primo eliminato della ventitreesima stagione è SpaceHippiez. E’ stato messo in sfida immediata da Anna Pettinelli. Al suo posto è entrato Samu Spina.

Piccola nota di colore: dopo Holy Francisco e Sarah e Matthew e Mew, è nata una terza coppia nella scuola di ‘Amici’. Si tratta di Petit e Marisol che si sono scambiati anche dei teneri baci.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.