Amici 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 17 dicembre.

Oggi, domenica 17 dicembre 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 17 dicembre 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Ospiti gli Articolo 31 e i Coma_Cose che si sono esibiti con il loro nuovo singolo in collaborazione. I giudici della gara di canto sono Gerry Scotti, Federica Camba e Dikele mentre il giudice della gara di ballo è Veronica Peparini. Gerry Scotti si è esibito con Feliz Navidad. Non ci sono state eliminazioni. È entrato nella scuola, un nuovo allievo, un cantante di nome Malia, che ha vinto la sfida contro un altro aspirante concorrente. Lil Jolie, in sfida per volere di Rudy Zerbi dopo essere risultata ultima nella gara della scorsa puntata, ha vinto la gara.

Questa è la classifica della gara di canto riguardante le cover: 1 Petit, 2 Holden, 3 Lil Jolie, 4 Mew, 5 Mida, 6 Ayle, 7 Matthew, 8 Sarah. Sarah, ultima, ha riconsegnato la propria maglia. Questa è la classifica della gara di ballo: 1 Sofia, 2 Kumo, 3 Lucia, 4 Dustin, 5 Gaia, 6 Marisol, 7 Simone, 8 Nicholas, 9 Giovanni.

Simone, che durante lo scorso speciale ha riconsegnato la maglia ad Emanuel Lo, era presente in studio regolarmente con la propria maglia. Per quanto riguarda i compiti assegnati dai professori, Lil Jolie e Petit hanno cantato in duetto Last Christmas, condividendo il palco con i ballerini professionisti. Simone, invece, ha affrontato un compito voluto per lui da Raimondo Todaro (che, per questo motivo, ha discusso con Emanuel Lo). Giovanni, invece, ha sostenuto un compito voluto per lui da Alessandra Celentano e ha sfiorato la sufficienza. I professori hanno avuto l’opportunità di fare dei “regali” ai propri allievi, concedendo ad un allievo per squadra la possibilità di esibirsi. I ballerini scelti sono stati Kumo, Dustin e Gaia. I cantanti scelti, invece, sono stati Lil Jolie, Sarah e Matthew. Il Premio Oreo è stato vinto da Gaia che trascorrerà una “serata cinema” insieme a Mida. Il Premio Marlù, invece, è stato vinto da Martina che prenderà parte ad una lezione Hip Hop con la ballerina professionista Federica. Concorrenti Sono 19 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2023, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

CANTANTI

Matthew, 22 anni (scelto da Anna Pettinelli e Rudy Zerbi)

Mew, 24 anni (scelta da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini)

Stella, 18 anni (scelta da Anna Pettinelli)

Holy Francisco, (scelto da Anna Pettinelli)

Petit, 18 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Francesco – Spacehippiez, (scelto da Lorella Cuccarini)

Holden – Joseph Carta, 23 anni (scelto da Rudy Zerbi)

Lil Jolie, 23 anni (scelta da Rudy Zerbi)

Sarah, 17 anni (scelta da Lorella Cuccarini)

Ezio, 19 anni (scelto da Anna Pettinelli)

BALLERINI

Dustin, 21 anni (scelto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Mary Sol, 17 anni (scelta da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo)

Nicholas, 22 anni (scelto da Raimondo Todaro)

Elia, 25 anni (scelto da Emanuel Lo)

Simone Galluzzo (scelto da Emanuel Lo)

Chiara Porcariello, 18 anni (scelta da Emanuel Lo)

Sofia, 17 anni (scelta da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

Gaia, 22 anni (scelta da Raimondo Todaro)

Kumo, 22 anni (scelto da Emanuel Lo e Raimondo Todaro)

