Amici 2023-2024: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 17 marzo

Oggi, domenica 17 marzo 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023-2024, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi andrà in onda uno speciale dal titolo Amici Verso il serale. Un appuntamento per ripercorrere le vicissitudini di questi mesi all’interno della scuola, quando manca ormai poco all’inizio del Serale della nuova edizione del talent di Maria De Filippi.

Concorrenti

Scopriamo ora chi sono i concorrenti ammessi al serale di Amici 2024: otto per la categoria ballo e sette per quella della danza.

Dustin Taylor (ballo)

Kumor (ballo)

Lucia Ferrari (ballo)

Gaia De Martinor (ballo)

Marisol Castellanosr (ballo)

Giovanni Tesser (ballo)

Nicholas Borgognir (ballo)

Sofia Cagnettir (ballo)

Ayle (canto)

Holden (canto)

Mida (canto)

Petit (canto)

Lil Jolie (canto)

Sarah Toscano (canto)

Martina Giovannini (canto)

A guidare gli allievi ci saranno sei professori, suddivisi in tre squadre. Per la sezione del canto troveremo Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, per il mondo della danza spazio ad Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023-2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.