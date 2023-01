Amici 2022 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 29 gennaio. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 29 gennaio 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2022 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, domenica 29 gennaio 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Tra gli ospiti di questa puntata troviamo Rocco Hunt, Anna Pettinelli e Alex Britti. A giudicare la gara di ballo invece Sergio Bernal. Tra gli ospiti anche un ex allievo molto amato dal pubblico televisivo, Alex, e Sophie and The Gigants.

La classifica della sfida di canto ha visto trionfare Piccolo G. Eppure il maestro Rudy Zerbi avrebbe deciso di non consegnargli ancora la maglia del Serale. Seconda Angelina, poi Aaron, Niveo, Federica, Cricca, Jore, Wax ultimo. Per quanto riguarda invece la gara di ballo si piazza Paky al primo posto, seguito da Samu, Gianmarco, Mattia, Maddalena, Megan, Vanessa, Samuel, Eleonora ultima. La prova Tim è stata vinta da Mattia, quella Oreo da Gianmarco.

Wax, al centro dei fatti di Capodanno, potrà realizzare il videoclip per il suo brano “Ballerine e guantoni”. Non sappiamo invece ancora l’esito della sfida che vede protagonista Samu: lo sfidante infatti è assente. In questa puntata inoltre ci saranno ben due eliminazioni: Samuel e Vanessa. Il ballerino è stato sostituito da un giovane esperto nella disciplina dell’hip hop, Vanessa invece è stata eliminata per volere di Emmanuel Lo.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2022 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.