American Skin: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 24 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda American Skin, film diretto e interpretato da Nate Parker che parla del razzismo. Film che andrà in onda a un anno dalla morte di George Floyd, che ha scatenato la rivolta del movimento Black Lives Matter, portando alla ribalta il tema della violenza della polizia americana sui cittadini di colore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

American Skin racconta le azioni disperate di Linc, un veterano della guerra in Iraq che, tornato in patria, vede il figlio quattordicenne Kijani morire davanti ai suoi occhi per mano di un poliziotto durante un controllo stradale. Privato di un processo equo, dopo l’assoluzione in tribunale di Mike Randall, il poliziotto che aveva sparato al ragazzo uccidendolo, Linc decide di farsi giustizia da solo. Ad accompagnare lo spettatore nel racconto Jordin King, uno studente di cinema deciso a girare un documentario sulla morte di Kijiani e sul desiderio di giustizia di Linc. E per l’occasione, su Sky Cinema Due, la collezione #BlackLivesMatter, con una serie di film che affrontano il tema della lotta contro il razzismo.

American Skin: il cast del film

Abbiamo visto la trama di American Skin, ma qual è il cast completo del film? Nel cast, oltre a Nate Parker nel ruolo del protagonista Lincoln Jefferson, Omari Hardwick è Omar “Derwood” Scott amico di Linc, Theo Rossi è il poliziotto Dominic Reyes e Beau Knapp è il poliziotto Mike Randall, colpevole di aver ucciso il ragazzo. Il film, prodotto da Tarak Ben Ammar, Mark Burg e Lukas Behnken è distribuito da Eagle Pictures.

Streaming e tv

Dove vedere American Skin in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 maggio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma a pagamento SkyGo o Now.