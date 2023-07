American Sicario: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

American Sicario è il film in onda questa sera, giovedì 27 luglio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Una pellicola del 2021 diretta da RJ Collins. Di seguito la trama e il cast.

Trama

Il gangster americano Erik Vasquez progetta di diventare il più grande narcotrafficante nel sottobosco messicano, ma finirà per farsi nemici su ogni versante. Non soltanto si attrarrà l’ostilità degli altri capi dei cartelli criminali ma anche l’antipatia dei suoi stessi alleati, mentre nel frattempo il matrimonio con la moglie Gloria, che aspetta un bambino da lui, sta andando a rotoli davanti ai suoi occhi. Quando cerca di guadagnarsi rispetto e chiede un incarico del valore di due milioni di dollari, la situazione prende una piega imprevista e Vasquez andrà in cerca di vendetta.

American Sicario: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Philippe A. Haddad, Danny Trejo, Maurice Compte, Maya Stojan, Jaylen Moore, Johnny Rey Diaz.

Streaming e tv