AmaSanremo: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per AmaSanremo, il programma condotto da Amadeus che “sostituisce” Sanremo Giovani? In tutto sono previsti cinque appuntamenti con la trasmissione condotta dal direttore artistico del Festival di Sanremo. La prima puntata andrà in onda il 29 ottobre 2020; l’ultima giovedì 26 novembre 2020. A che ora? Sempre alle ore 22,45. Ogni puntata avrà una durata di 50 minuti. Di seguito la programmazione su Rai 1 (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: 29 ottobre 2020

Seconda puntata: 5 novembre 2020

Terza puntata: 12 novembre 2020

Quarta puntata: 19 novembre 2020

Quinta puntata: 26 novembre 2020

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per AmaSanremo, ma dove sarà possibile vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

Concorrenti

Di seguito i concorrenti di AmaSanremo:

ALIOTH – “TITANI”

AVINCOLA — “GOAL!”

THOMAS CHEVAL – “ACQUA MINERALE”

CHICO – “FIGLI DI MILANO”

DAVIDE SHORTY – “REGINA”

FOLCAST – “SCOPRITI”

GALEA – “I NOSTRI 20”

GAUDIANO – “POLVERE DA SPARO”

GAVIO – “LA MIA GENERAZIONE”

GINEVRA – “VORTICE”

HU – “OCCHI NIAGARA”

I DESIDERI – “LO STESSO CIELO”

LE LARVE – “MUSICAEROPLANO”

M.E.R.L.O.T – “SETTE VOLTE”

MURPHY – “EQUILIBRIO”

NOVA – “GIOVANI NOI”

SCRIMA –“SE RIDI”

SISSI – “PER FARTI PAURA”

WRONGONYOU – “LEZIONI DI VOLO”

GRETA ZUCCOLI – “OGNI COSA SA DI TE”

