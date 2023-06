Amadeus rompe il silenzio sulla lite Ferragni-Fedez a Sanremo

La lite Chiara Ferragni-Fedez a Sanremo è stata argomento di gossip per settimane. Ancora non è dato sapere cosa sia successo quella sera e cosa abbia scatenato la scenata di Chiara. Uno dei pochi a conoscere la verità è Amadeus che ha assistito alla lite in diretta. Interrogato in merito dal Fatto Quotidiano, però, il conduttore ha così risposto: “Mi appello a un proverbio: tra moglie e marito non mettere il dito”.

“Come se l’è cavata Chiara a Sanremo? Per me benissimo, non era facile. Non aveva alcuna esperienza televisiva, è passata da zero a Sanremo. Si è fidata di me e del Festival. Si è preparata con grandissima professionalità, umiltà e precisione. Ci sentivamo spesso, ci siamo confrontati. Per me è stata molto brava”. […] “Non è una giornalista, una cantante o un’attrice, è la regina di Instagram. L’abbiamo scelta anche per il suo ruolo social. Il Festival ha usufruito della sua forza sui social per prendere una parte di pubblico “nuova”, Chiara ha usufruito di Sanremo per arrivare a chi non la segue in rete. Sono due mondi forti che si sono uniti”.

Da settimane si rincorrono i rumor di un possibile ritorno di Chiara al Festival di Sanremo, ma è ancora presto per dirlo: Amadeus in estate sceglie le canzoni, in autunno il cast fisso di conduttori.