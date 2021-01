Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 1 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare, film del 2015, sequel di Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può! (2011), diretto da Walt Becker, prodotto dalla 20th Century Fox. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Quattro anni dopo gli eventi del terzo film, Alvin, Simon e Theodore insieme alle Chipettes, organizzano una festa di compleanno a sorpresa per Dave che funge anche da festa in bocca al lupo per le Chipettes, che saranno giudici di American Idol. Alvin invita e assume molte persone e celebrità allo sgomento di Simon prima che Dave ritorni a casa insoddisfatto. Tuttavia, Dave accetta di portarli al mini-golf e di incontrare Samantha, la donna con cui ha frequentato gli ultimi mesi. Mentre i Chipmunks amano Samantha, suo figlio Miles è un bullo che abusa fisicamente del trio. Più tardi, i Chipmunks trovano un anello di fidanzamento in una borsa che Dave ha portato a casa e credono che proporrà a Samantha di sposarlo. Tentano così di rubare l’anello, ma senza successo…

Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare, ma qual è il cast? Abbiamo visto

Jason Lee: Dave Seville

Tony Hale: James Suggs

Kimberly Williams-Paisley: Samantha

Josh Green: Miles

Bella Thorne: Ashley Grey

Eddie Steeples: Barry

Joshua Mikel: Wyatt

Jennifer Coolidge: Ms. Price – cameo

Laura Marano: Emma la babysitter

RedFoo: DJ alla festa

Streaming e tv

Dove vedere Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – venerdì 1 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai in live streaming da pc, tablet e smartphone.

