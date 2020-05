L’Allieva 2: cosa è successo nell’ultima puntata (riassunto)

Questa sera, domenica 17 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda L’Allieva 2, la serie tv con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Previsti altri due episodi trasmessi in replica in questo periodo di emergenza Coronavirus. Ma cosa è successo nell’ultima puntata (riassunto) de L’Allieva 2? Vediamolo insieme.

Nella puntata trasmessa in replica la scorsa domenica (10 maggio) abbiamo visto due episodi: il primo, intitolato Il passaggio, vede Luca, ha visto un ragazzo che frequenta il liceo scientifico che ha talento per la fotografia, ucciso a scuola. All’inizio è sembrato un suicidio, poi la scoperta che si è trattata di una tragedia legata a una sorta di rito di passaggio attraverso una rave. Il giovane era sotto effetto di stupefacenti. A peggiorare la situazione Sergio, coinvolto perché anche sua figlia andava in classe con il ragazzo morto. Sergio poi ha confessato ad Alice che i sentimenti che prova per lei non sono legati ai dissapori passati con Claudio e ha insistito nel corteggiarla.

Nel secondo episodio, intitolato Insospettabili, abbiamo invece visto un’altra vittima (un affermato medico) di omicidio in una villa. Ad ucciderlo la figlia intervenuta per evitare l’ennesima violenza del padre nei confronti della madre. Alice e Claudio intanto si sono avvicinati sempre di più…

Quante puntate

Quante puntate sono previste per l’Allieva 2 e quando finisce la serie tv? La serie tv Allieva 2 è composta da 12 episodi divisi in 6 puntate, quindi viene trasmessa per 6 settimane su Rai 1, sempre la domenica sera in prima serata. Quando finisce? L’ultima puntata della serie tv dovrebbe andare in onda, salvo cambiamenti di programma, domenica 24 maggio 2020.

Visto il grande successo di ascolti la Rai ha poi previsto anche una terza stagione. Le riprese de L’allieva 3, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, sono state però interrotte a causa dell’emergenza coronavirus.

