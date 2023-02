Allarme rosso: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 4 febbraio 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda Allarme rosso (Crimson Tide), film del 1995 diretto da Tony Scott, con Denzel Washington e Gene Hackman. La colonna sonora del film è di Hans Zimmer, che ha vinto un premio Grammy per il brano di testa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1995. Un capo ultranazionalista ceceno ha preso il controllo di una postazione di missili nucleari nella regione russa di Vladivostok e minaccia una guerra nucleare se il governo statunitense o quello russo tenteranno di opporsi. Al sottomarino nucleare americano classe Ohio USS Alabama, dotato di missili nucleari, è affidata la missione di pattugliare l’oceano Pacifico al largo della penisola di Kamčatka ed eventualmente lanciare un attacco preventivo, se la postazione nucleare russa tentasse di predisporre i propri missili al lancio, operazione che richiede un’ora di tempo per essere completata. Il capitano di vascello Frank Ramsey è al comando del sottomarino, uno dei pochissimi rimasti nella Marina statunitense con esperienza in combattimento; egli sceglie come suo nuovo “secondo” il capitano di corvetta Ron Hunter.

L’Alabama riceve l’ordine di armare i missili, sulla base delle informazioni satellitari. Prima che l’Alabama possa lanciare i suoi missili, inizia ad arrivare un secondo messaggio, ma la trasmissione viene interrotta dall’attacco di un sottomarino russo, alleato della causa ultranazionalista, che verrà in seguito distrutto in combattimento. Poiché i sistemi di comunicazione sono rimasti danneggiati nell’attacco, il resto del messaggio non può essere ricevuto e il messaggio non può essere autenticato. Tagliato fuori dalle comunicazioni, attaccato e con un ordine di lancio, il capitano Ramsey decide di procedere. Il suo secondo Hunter si rifiuta di confermare il lancio, come richiesto dalla procedura, che vuole il consenso del capitano e di quello del primo ufficiale per il lancio di missili, e propone di cercare la conferma del secondo messaggio, che egli ritiene sia l’annullamento del precedente ordine di lancio.

Allarme rosso: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Allarme rosso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: LCDR Ron Hunter (XO)

Gene Hackman: CAP Frank Ramsey (CO)

Matt Craven: LT Roy Zimmer (COMMO)

George Dzundza: aiutante Walters (COB)

Viggo Mortensen: LT Peter Ince (WEPS)

James Gandolfini: LT Bobby Dougherty (SUPPO)

Rocky Carroll: LT Darik Westergard (OPSO)

Jaime P. Gómez: LT Mahoney (OOD)

Michael Milhoan: LT Hunsicker (CPOOW)

Scott Burkholder: LT Billy Linkletter (TSO)

Danny Nucci: sottuff. Danny Rivetti

Lillo Brancato: sottuff. Russell Vossler

Eric Bruskotter: Bennefield

Rick Schroder: LT Paul Hellerman

Steve Zahn: marinaio William Barnes

Marcello Thedford: Lawson

R.J. Knoll: Marty Sotille

Vanessa Bell Calloway: Julia Hunter

Scott Grimes: sottuff. Hilaire

Ryan Phillippe: mar. Grattam

Mark Christopher Lawrence: capo cuoco Rono

Earl Biggins: capo Marichek

Armand Watson: Davis

Tommy Bush: Williams

Daniel von Bargen: Vladimir Radchenko

Jason Robards: ammiraglio Anderson

Richard Valeriani: sé stesso

Streaming e tv

Dove vedere Allarme rosso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 4 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.