Chi è Alioth, il cantante in gara ad AmaSanremo

Questa sera, giovedì 26 novembre 2020, va in onda una nuova puntata di AmaSanremo, il programma che ha sostituito Sanremo Giovani e che va in onda in seconda serata su Rai 1 con la fedele conduzione di Amadeus. Questa sera saranno quattro i concorrenti che punteranno a raggiungere la finale e, tra gli sfidanti, incontriamo Alioth, che presenta il suo brano “Titani”.

Di Alioth sappiamo che è un giovane cantautore romano che ha scelto questo nome d’arte come chiaro riferimento alla più brillante costellazione dell’Orsa Maggiore. La sua carriera è sbocciata da poco. Come ha spiegato Alioth, fino a qualche anno fa cantava Adele e John Lennon tra le mura di camera sua o al più davanti a pochi amici, poi ha iniziato a scrivere i suoi testi senza però distribuirli ad altre persone.

“Il mio pezzo si chiama #Titani e ci ho messo tutto me stesso: il cuore, i lividi, i silenzi e la consapevolezza che da una storia si esce sempre sconfitti a metà. Siamo Titani e abbiamo perso, ma la vita continua.”

Streaming e tv

Dove vedere AmaSanremo in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. È possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

