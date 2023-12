Alfonso Signorini risponde per le rime a Pupo. Ospite di Verissimo, il conduttore del Grande Fratello si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, replicando alle parole del cantante dette nei giorni scorsi in merito alla sua esperienza all’interno del reality come opinionista. “Ho fatto l’opinionista del Grande Fratello per due anni, c’era la pandemia, avevo poco da fare, mi chiamò Alfonso Signorini. Ma io non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C’era chi lo seguiva per me, un grande autore di tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca**re”, aveva detto Pupo.

“Per me è stata una doccia fredda – ha commentato Alfonso Signorini – Io con Pupo ho sempre avuto un ottimo rapporto e sentirmi dire queste cose sul mio programma mi ha fatto male. Lui è libero di esprimere le proprie opinioni ma la mancanza di gratitudine non mi è piaciuta. Non è vero che quando lui ha iniziato c’era la pandemia. Non era ancora scoppiato il Covid. E poi Silvia, se un programma non piace non rinnovi il contratto per la seconda volta”. Il direttore di Chi ha poi aggiunto: “Caro Pupo te lo dico che sputare in un piatto dove tu hai mangiato abbondantemente non mi sembra leale”.

L’amore con Paolo

Nel salotto di Silvia Toffanin, il conduttore del Gf ha parlato anche della sua vita privata e dell’amore con Paolo Galimberti, il suo compagno da più di vent’anni: “È nato oramai 22 anni fa, anzi 23 con quest’anno. In chat, allora non c’erano i social, ma le prime chat sperimentali, io mi chiamavo Perlage, io Travelers68, ero un giornalista di belle speranze, ci mettiamo a parlare, avevamo deciso di incontrarci, ma io non potevo perché dovevo andare al Maurizio Costanzo Show, quindi gli dico che se voleva poteva vedermi in tv. Mi presento in puntata con una giacca rosa, una cravatta variopinta, come piacciono a me, lui mi vede e mi blocca sul telefono immediatamente, quindi io provai a chiamarlo, ma niente, poi si è fatto vivo lui dopo due settimane, e da lì, non ci siamo più lasciati”.

Nel corso di questa lunga relazione, non sono mancati momenti difficili: “Due anni fa, il dialogo tra di noi si era un po’ interrotto, ma gli volevo talmente bene che non avevo il coraggio di dirgli “guarda, così non va”. Allora ho pensato bene di lasciarlo tramite il Corriere della Sera, non sapeva niente, per un anno e mezzo non ci siamo sentiti. Poi ci siamo risentiti perché si è fatto vivo lui, però siamo ritornati insieme perché lui mi ha detto “tu sei stato vigliacco, e non ti perdonerò mai, ma ti amerò fino all’ultimo giorno della mia vita”.

Signorini non esclude l’ipotesi matrimonio: “Sono possibilista su questo, non vorrei nessun altro al mio fianco se non lui, perché non aspettare questo cammino insieme, se Dio vuole”.