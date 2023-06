Chi è Alessandro De Angelis, il compagno del ministro Anna Maria Bernini

Chi è Alessandro De Angelis, il compagno del ministro Anna Maria Bernini ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Alessandro De Angelis (L’Aquila, 18 marzo 1976) è un giornalista, conduttore e autore tv. Laureato cum laude in storia contemporanea all’Università di Bologna, inizia la sua carriera scrivendo per Il Messaggero, dove tiene una rubrica giornaliera. Nel 2007 passa al quotidiano Il Riformista, con cui collaborerà fino alla chiusura nel 2012.

Conclusa l’esperienza con Il Riformista, partecipa alla fondazione della versione italiana dell’Huffington Post, in cui assume la carica di vicedirettore. Nel settembre 2017 viene promosso vicedirettore ad personam della testata. Ha curato la rubrica Nazareno Renzoni per il programma televisivo Servizio pubblico, condotto da Michele Santoro su LA7. È attualmente autore di Mezz’ora in più, programma di attualità in onda su Rai 3, condotto da Lucia Annunziata, e spesso ospite di Otto e mezzo e Piazzapulita su LA7. Nell’agosto 2022 ha condotto con Paolo Celata il programma TV “Corsa al voto” su LA7.

La Bernini prima di iniziare una relazione con Alessandro De Angelis, è stata sposata nel 2003 con il ginecologo Luciano Bovicelli, morto poi nel 2011.

Chi è Anna Maria Bernini

Abbiamo visto chi è Alessandro De Angelis, il compagno di Anna Maria Bernini, ma cosa sappiamo su di lei? Nata a Bologna il 17 agosto 1965, è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 ministro dell’università e della ricerca del governo Meloni e dal 15 febbraio 2021 Vicecoordinatrice Nazionale di Forza Italia. È stata dapprima esponente di Alleanza Nazionale, poi de Il Popolo della Libertà e, infine, di Forza Italia, ricoprendo dal 27 luglio al 16 novembre 2011 la carica di ministro per le politiche europee nel governo Berlusconi IV.

Anna Maria Bernini è figlia di Giorgio Bernini (1928-2020), giurista all’ONU e politico, deputato e ministro del commercio con l’estero nel primo governo Berlusconi. Si è laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università di Bologna nel 1991. Ha completato la propria preparazione giuridica partecipando a diversi programmi di studio all’estero presso l’Università del Michigan, la Camera di commercio internazionale di Parigi, la London Court of International Arbitration (LCIA), il Queen Mary College, il Chartered Institute of Arbitrators di Londra, l’Institut du Droit et des Pratiques des Affaires Internationales de la Chambre de Commerce Internationale e l’American Arbitration Association (AAA).