Chi è Alberto Camerini, il cantautore ospite a Oggi è un altro giorno: moglie, figli, vita privata, carriera, canzoni, età, anni

Chi è Alberto Camerini, il cantautore ospite a Oggi è un altro giorno? Qual è l’età, la moglie, i figli, la vita privata e la carriera? Classe 1951, nacque a San Paolo, in Brasile. La sua famiglia di origine italiana ed ebraica si trasferì in Brasile nel 1938 a causa delle leggi razziali emanate dal regime fascista. Tuttavia, all’età di undici anni, Camerini ritornò in Italia, come racconta nella sua canzone autobiografica intitolata “Alberto”.

Sin da giovane si appassiona alla musica e ancora liceale fonda il Pacco, una formazione di cui facevano parte artisti come Eugenio Finardi, Lucio Fabbri e Ricky Belloni. Nel 1976 arriva il suo primo album intitolato “Cenerentola e il pane quotidiano”, caratterizzato da sonorità rock metropolitane con influenze della musica brasiliana. Collabora con diversi artisti, diventando uno dei musicisti più richiesti, ma il vero successo arriva negli anni Ottanta: proprio nel 1980 esce il suo album omonimo, anche se nel 1981 la grande popolarità arriva con il brano “Rock’n’roll robot“, diventando esponente della musica elettronica in Italia.

Il successo continuò l’anno successivo con l’album “Rockmantico”, che entrò nella top ten delle classifiche di vendita. L’album includeva il singolo “Tanz bambolina” del 1982, insieme ad altri brani come “Maccheroni elettronici” e “Fanatico di Rock’n’roll”. Durante questo periodo, Camerini mantenne la sua vena artistica unica, combinando elementi punk, rock ‘n’ roll ed elettronici nelle sue composizioni.

Nel 1984, Alberto Camerini partecipò al Festival di Sanremo con il brano “La bottega del caffè”, un omaggio a Carlo Goldoni e al Brasile, sua terra natale. Dopo qualche anno di pausa, Alberto Camerini tornò nel 1988 con l’album “Angeli in blue jeans”, che segnò un cambiamento nel suo stile musicale, abbandonando le tastiere e le drum-machine presenti in “Rockmantico”.

Negli anni successivi, Alberto Camerini continuò a esplorare nuovi territori musicali e ad affinare il suo stile artistico. Nel 1995, pubblicò l’album “Dove l’arcobaleno arriva”, influenzato dalla musica brasiliana e caratterizzato da una formazione che includeva musicisti come Massimo Colombo, Alberto Viganò e Sergio Pescara.