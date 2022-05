Al posto tuo: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, mercoledì 4 maggio 2022, va in onda in prima serata su Sky Cinema 1 Al posto tuo, un film commedia diretto da Max Croci e arrivato al cinema nel 2016 con protagonista Luca Argentero. La pellicola dura circa 90 minuti. Di seguito vediamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Il protagonista, Luca, è amico di Rocco Fontana e insieme gestiscono un’azienda che produce sanitari. Luca è un architetto single per scelta, un donnaiolo che possiede un appartamento in città asettico e che non si cura di alcune scelte di vita. Rocco invece è un geometra che ha scelto di vivere in campagna con la sua famiglia composta da moglie – Claudia – e tre figli. Quando entrambi realizzano che le aziende con cui lavorano sono prossime alla fusione, sono costretti a prendere una decisione importante. La nuova direttrice propone loro un esperimento per ottenere l’unico ruolo da responsabile. L’esperimento consiste in uno scambio di vita di circa una settimana. Luca e Rocco dovranno quindi vivere l’uno nella casa dell’altro rispettando le relative abitudini.

Al posto tuo: il cast del film

Come già anticipato, il protagonista del film è Luca Argentero che interpreta Luca Molteni. Di seguito vediamo nel dettaglio attori e attrici con i rispettivi personaggi del cast di Al posto tuo:

Luca Argentero: Luca Molteni

Stefano Fresi: Rocco Fontana

Ambra Angiolini: Claudia

Serena Rossi: Anna

Grazia Schiavo: Ines

Fioretta Mari: Erminia

Livio Beshir: Artois

Carolina Poccioni: Alice

Marco Todisco: Salvo

Giulietta Rebeggiani: Sarah

Gualtiero Burzi: Bellatreccia

Pia Lanciotti: Sig.ra Welter

Giulia Greco: Mara

Nicola Stravalaci: Rosario

Haruhiko Yamanouchi: Dottor Shimura

Roberta Mengozzi: Interprete

Angela Melillo: Alba

Riccardo Mandolini: Salvo

Roberta Garzia: Melania

Streaming e TV

Ma dove vedere Al posto tuo in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda mercoledì 4 maggio 2022, alle ore 21:15, su Sky Cinema 1. Il canale è disponibile esclusivamente sulla pay-tv di Sky. Per accedervi è necessario sottoscrivere un abbonamento: il canale si trova al tasto 301. In alternativa, si può seguire anche in live streaming. Come? Attraverso Sky Go, servizio incluso nell’abbonamento a Sky, oppure tramite NOW, la piattaforma streaming di Sky. Dopo aver effettuato la registrazione a pagamento scegliendo il pacchetto cinema, sarà possibile seguire il film in live streaming.