Agostino Penna, chi è il concorrente del torneo di Tale e Quale Show 2020

Agostino Penna è un concorrente del Torneo di Tale e Quale Show 2020, in onda su Rai 1 dal 30 ottobre 2020. Musicista e compositore, in passato ha curato gli spazi musicali del programma Uomini e Donne. Nel 2019 ha vinto la nona edizione di Tale e Quale Show, e ora torna per prendere parte al Torneo. Ma chi è Agostino Penna? Scopriamolo insieme.

Per molti il nome di Agostino Penna è legato soprattutto alla sua partecipazione negli anni Duemila alla trasmissione Uomini e Donne, come cantante e curatore degli spazi musicali. La sua carriera inizia però già negli anni Ottanta, come leader del gruppo Vanadium. Si diploma al conservatorio di Avellino, e inizia a girare l’Italia come cantante e musicista. Si trasferisce per un periodo in America, formandosi al Berklee College di Boston ed esibendosi in molti locali di Miami, Boston, New York e Los Angeles.

Torna in Italia e collabora con artisti del calibro di Marco Masini come Tullio De Piscopo, Giancarlo Bigazzi, Umberto Tozzi. Nel 1992 Agostino Penna è il cantante del matrimonio di David Bowie. Inizia a lavorare in diverse trasmissioni tv come quelle di Gigi Marzullo, Paolo Bonolis, Milly Carlucci e Maurizio Costanzo. Si fa conoscere dal grande pubblico per il ruolo avuto all’interno di Uomini e Donne. L’anno scorso ha preso parte a Tale e Quale show, vincendo la nona edizione.

Ora torna per partecipare, con altri nove concorrenti, al Torneo, al via su Rai 1 da oggi, 30 ottobre, con Carlo Conti che condurrà da casa perché risultato positivo al Covid. Sulla vita privata di Agostino Penna sappiamo poco, se non che ha due figlie alle quali è molto legato. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 3500 persone.

