Agente 007 – Missione Goldfinger: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 2 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Agente 007 – Missione Goldfinger, film del 1964 diretto da Guy Hamilton. È il terzo della serie ufficiale di James Bond nonché il primo a vincere un Oscar (nel 1965 per i migliori effetti sonori a Norman Wanstall). La colonna sonora cantata da Shirley Bassey, comprendente la celeberrima Goldfinger, raggiunse la prima posizione nella Billboard 200 per tre settimane. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

James Bond si trova ad affrontare il multimilionario Auric Goldfinger, intenzionato a rendere inutilizzabile la riserva aurea degli Stati Uniti conservata a Fort Knox con una bomba al cobalto per scombussolare il mercato dell’oro e di conseguenza far aumentare spropositatamente il valore di quello in suo possesso. Durante la missione 007 vedrà morire le due sorelle Masterson: la prima, Jill, inizialmente collaboratrice del multimilionario, per averlo tradito (un tirapiedi di Goldfinger le colorerà la pelle di oro, facendola così morire per soffocamento); la seconda, Tilly, che, nel tentativo di vendicare la sorella, verrà uccisa da Oddjob, il massiccio assistente coreano di Goldfinger muto e armato di un cappello a bombetta dalla lama affilatissima che lancia come un frisbee. Bond, nel tentativo di smascherare il piano del perfido magnate, si troverà più volte a dover affrontare numerosi pericoli tra cui anche ripetuti scontri con Oddjob.

Agente 007 – Missione Goldfinger: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Agente 007 – Missione Goldfinger, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sean Connery: James Bond

Honor Blackman: Pussy Galore

Gert Fröbe: Auric Goldfinger

Shirley Eaton: Jill Masterson

Tania Mallet: Tilly Masterson

Harold Sakata: Oddjob

Bernard Lee: M

Martin Benson: Solon

Cec Linder: Felix Leiter

Austin Willis: Simmons

Lois Maxwell: Miss Moneypenny

Bill Nagy: Midnigth

Streaming e tv

Dove vedere Agente 007 – Missione Goldfinger in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – sabato 2 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.