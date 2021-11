Agente 007 – La spia che mi amava: trama, cast e streaming del film di James Bond su Rete 4

Questa sera, sabato 13 novembre 2021, alle ore 21.25 su Rete 4 va in onda Agente 007 – La spia che mi amava, decimo film della saga di James Bond, uscito nel 1977. Nei panni del celebre investigatore segreto troviamo Roger Moore. La regia è di Lewis Gilbert. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in tv e in streaming il film Agente 007 – La spia che mi amava.

Trama

Due sottomarini in pattugliamento, uno britannico e uno russo, che trasportano testate nucleari, scompaiono misteriosamente. Valutata la gravità dell’accaduto, i servizi segreti sovietici e quelli inglesi decidono di unire le loro risorse: il maggiore Anya Amasova (Barbara Bach), agente XXX, e James Bond (Roger Moore), nome in codice 007. Dopo aver combattuto l’uno contro l’altra per un prezioso microfilm contenente un sistema di tracciamento, ora devono lavorare insieme per recuperare il dispositivo – nuovamente rubato – e localizzare i sottomarini spariti.

Seguono una pista che li porta a Karl Stromberg, un potente magnate del trasporto marittimo. L’uomo ha un piano folle: vuole utilizzare i sommergibili per distruggere il mondo, che reputa prossimo al collasso, per fondarne uno nuovo nelle profondità marine, “Il regno dei sogni”, che ospiti i sopravvissuti. 007 e la bellissima XXX passeranno dalle piramidi d’Egitto alla Sardegna, seguiti senza tregua dal feroce gigantesco killer dai denti d’acciaio, Squalo (Richard Kiel), lo scagnozzo di Stromberg.

Agente 007 – La spia che mi amava: il cast del film

Protagonisti di questo decimo film della saga di James Bond sono attori come Roger Moore, Barbara Bach, Curd Jürgens, Richard Kiel, Caroline Munro, Lois Maxwell, Geoffrey Keen, Desmond Llewelyn, Bernard Lee, George Baker, Olga Bisera, Michael Billington, Edward De Souza e Vernon Dobtcheff. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Roger Moore: James Bond

Barbara Bach: Anya Amasova

Curd Jürgens: Karl Stromberg

Richard Kiel: Squalo

Caroline Munro: Naomi

Geoffrey Keen: Frederick Gray

Walter Gotell: Anatol Gogol

Edward de Souza: Sceicco Hosein

Vernon Dobtcheff: Max Kalba

George Baker: Capitano Benson

Desmond Llewelyn: Q

Lois Maxwell: Miss Moneypenny

Michael Billington: Sergei Borzov

Bernard Lee: M

Streaming e tv

Dove vedere il film Agente 007 – La spia che mi amava in tv? L’appuntamento è per stasera, mercoledì 13 novembre 2021, alle 21.25, su Rete 4, al canale 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La pellicola è disponibile anche in HD, al canale 504. Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono vedere la commedia italiana al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché il film è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset. Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.