After: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2

After è il film in onda questa sera, mercoledì 12 maggio 2021, in prima visione su Rai 2 dalle 21.20. Si tratta di una pellicola romantica del 2019, diretta da Jenny Gage e basata sull’omonimo romanzo del 2014 scritto da Anna Todd. Protagonista è l’attrice Josephine Langford nel ruolo di Tessa Young, una studentessa universitaria che inizia una relazione turbolenta con il misterioso Hardin Scott, interpretato da Hero Fiennes Tiffin. La pellicola, pur avendo ricevuto recensioni negative dalla critiche, è stato un grande successo tra i più giovani, tanto da divenire un cult. Nel 2020 è stato realizzato il sequel After 2. Ma qual è la trama del film After, il cast, il trailer e dove vederlo in streaming? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La diciannovenne Tessa Yong è una studentessa modello, la cui vita è condizionata dalla soffocante madre Carol. Per la prima volta, Tessa si allontana da casa e dallo storico fidanzato Noah, trasferendosi alla Washington Central University. Qui, grazie all’eccentrica compagna di stanza Steph, la ragazza rimane folgorata dall’incontro con il misterioso Hardin Scott. Quando nuovi sentimenti affiorano, Tessa si sente divisa tra presente e passato ma può almeno contare sul nuovo amico Landon, fratellastro di Hardin. Dopo vari tentennamenti, la giovane accetta di partecipare ad una festa con Steph, Hardin e il gruppo di amici ma, complice l’alcol, la serata sarà un disastro, e Tessa finirà con il rivelare a tutti di essere ancora vergine.

Mentre Noah si mostra sempre più geloso e possessivo, Hardin inizierà a fare breccia nel cuore di Tessa. Nonostante sia combattuta, la ragazza – secondo la trama di After – accetta di accompagnarlo al lago e i due si scambiano il primo bacio. Hardin, tuttavia, continua ad essere scostante, alternando momenti di affetto e gelosia a momenti di estrema freddezza. Carol vuole che sua figlia si concentri sugli studi e torni con Noah ma Tessa rifiuta, accettando invece di condividere un appartamento con Hardin.

Quest’ultimo le rivela il suo passato, segnato dall’odio verso il padre e da violenza inaudita. Tessa si convince che Hardin sia cambiato e che il sentimento che li lega sia amore vero. Il ragazzo e la sua cricca di amici, tuttavia, nascondo un terribile segreto che potrebbe compromettere per sempre l’idillio amoroso e il futuro dell’ingenua Tessa.

After: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film After, ma qual è il cast? Tra gli attori principali troviamo Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals, Dylan Arnold, Peter Gallagher, Meadow Williams, Inanna Sarkis, Samuel Larsen, Pia Mia e Shane Paul McGhie. Ecco tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Josephine Langford: Tessa Young

Hero Fiennes Tiffin: Hardin Scott

Khadijha Red Thunder: Steph Jones

Selma Blair: Carol Young

Dylan Arnold: Noah Porter

Shane Paul McGhie: Landon Gibson

Samuel Larsen: Zed Evans

Inanna Sarkis: Molly Samuels

Swen Temmel: Jace

Pia Mia: Tristan

Meadow Williams: professoressa Soto

Peter Gallagher: Ken Scott

Jennifer Beals: Karen Gibson

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale in italiano del film After, in prima visione questa sera – 12 maggio 2021 – alle 21.20 su Rai 2.

Streaming e diretta tv

Dove vedere il film After? La pellicola va in onda in prima visione mercoledì 12 maggio 2021 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

