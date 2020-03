After the sunset: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, venerdì 27 marzo, in prima serata su Rai 3 va in onda After the sunset, film del 2004 per la regia di Brett Ratner. La pellicola, nella quale recitano in un mini cameo tre giocatori dei Los Angeles Lakers del 2004, vede come protagonisti Pierce Brosnan e Salma Hayek.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

After the sunset film: trama

Max e Lola sono una coppia di ladri specializzati in furti di diamanti. Dopo un ultimo colpo a Los Angeles, decidono di ritirarsi alle Bahamas, dove vengono raggiunti dallo storico agente dell’FBI Stan Lloyd, il loro nemico numero uno da sette anni. Stan cerca di incastrare Max facendogli vedere il bottino di un possibile nuovo colpo: un diamante in esposizione su una nave da crociera che è ferma per pochi giorni sull’isola. Burdett viene convinto da Lola che è meglio lasciar perdere ma la tentazione di sfidare Lloyd è troppo forte quindi decide di provarci.

After the sunset film: cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Pierce Brosnan – Max Burdett

– Max Burdett Salma Hayek – Lola Cirillo

– Lola Cirillo Woody Harrelson – Stan Lloyd

– Stan Lloyd Don Cheadle – Henry Mooré

– Henry Mooré Naomie Harris – Sophie

– Sophie Chris Penn – Rowdy Fan

– Rowdy Fan Troy Garity – Luc

– Luc Mykelti Williamson – Agente Stafford

– Agente Stafford Rex Linn – Agente Kowalski

Trailer

Ecco il trailer del film After the sunset, in onda stasera in prima serata su Rai 3 dalle 21.20.

Diretta tv e streaming

Ma dove vedere After the sunset? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera venerdì 27 marzo 2020 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

