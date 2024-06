Adesso vinco io: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, giovedì 13 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Adesso vinco io, il documentario diretto da Herbert Simone Paragnani e Paolo Geremei incentrato sulla figura di Marcello Lippi, storico allenatore della Juventus e commissario tecnico dell’Italia durante i Mondiali del 2006, uscito al cinema come evento speciale il 26, 27 e 28 febbraio 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

In Adesso vinco io si parla del Lippi calciatore senza trofei, fino alla nascita di uno degli allenatori più importanti nella storia del calcio. Durante la sua carriera non solo Juventus e Italia, ma anche l’Inter e il periodo cinese, così come gli esordi prima della grande occasione bianconera. Tra gli intervistati all’interno del docufilm, oltre a Lippi, anche Vieri, Totti, Peruzzi, Del Piero, Zidane e Andrea Bocelli.

Streaming e tv

Dove vedere Adesso vinco io in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – giovedì 13 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.