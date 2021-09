AAA genero cercasi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 23 settembre 2021, alle ore 21,20 su Sky Cinema 1 va in onda AAA genero cercasi, film francese del 2018 diretto da François Desagnat con Kad Merad, Pauline Etienne e Julie Gayet. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Stéphane e Suzanne sono i genitori di tre giovani donne. Tutto nelle loro vite procede per il meglio ma Stéphane ha da sempre il rammarico di non aver avuto un figlio maschio. Per colmare la sua frustrazione, si lega facilmente ai fidanzati delle figlie. Così, quando la figlia minore Alexia decide di lasciare Thomas (magnifico giocatore di rugby e idolo del padre) per un giovane dottore che lui non sopporta, Stéphane avrà qualche difficoltà nell’accettare la situazione.

AAA genero cercasi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di AAA genero cercasi, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Kad Merad

Pauline Etienne

Julie Gayet

François Deblock

Zabou Breitman

Guillaume Labbe

Chloé Jouannet

Louise Coldefy

Streaming e tv

Dove vedere AAA genero cercasi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 23 settembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.