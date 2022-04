A-Team: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Stasera, domenica 10 aprile 2022, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda il film A-Team, pellicola del 2010 diretta da Joe Carnahan, basata sull’omonima serie televisiva creata negli anni 80 da Stephen J. Cannell. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film A-Team? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il capitano John “Hannibal” Smith (Liam Neeson), un po’ per necessità, un po’ per casualità, mette insieme una delle squadre più affidabili dell’esercito americano, a cui vengono affidate una serie di missioni top secret e di massima importanza. Un giorno, l’agente della CIA Lynch ingaggia Hannibal e il resto del suo team per un’importante operazione: recuperare alcune matrici usate per stampare dollari falsificati. Tutto sembra filare liscio, finché a un tratto il furgone contenente le matrici esplode. La situazione precipita velocemente e iniziano a verificarsi una serie di eventi che fanno apparire i membri dell’A-Team come dei veri e propri traditori.

Il colpo è stato probabilmente organizzato dai rivali Black Forest, capitanati da Brock Pike (Brian Bloom). Inizia quindi così la più grande missione della squadra, quella di ripristinare il proprio onore, salvarsi dai dieci anni di reclusione a cui sono stati condannati e trovare i veri colpevoli del tradimento per potersi scagionare definitivamente. Riusciranno gli ex-soldati dell’A-Team a evadere con successo in quella che probabilmente è la sfida più grande mai affrontata?

A-Team: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tra gli attori protagonisti troviamo Bradley Cooper, Liam Neeson, Jessica Biel, Sharlto Copley, Patrick Wilson, Omari Hardwick, Gerald McRaney, Brian Bloom, Maury Sterling, C. Ernst Harth, Quinton ‘Rampage’ Jackson, Raj Lal, Dirk Benedict, Dwight Schultz, Neil Schell. La regia è di Joe Carnahan. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Liam Neeson: Col. John “Hannibal” Smith

Bradley Cooper: Ten. Templeton “Sberla” Peck

Sharlto Copley: Cap. James “Il Matto” Murdock

Quinton “Rampage” Jackson: Serg. Bosco Albert “P.E.” Baracus

Jessica Biel: Ten. Charissa Sosa

Patrick Wilson: Vance Burress/Agente Lynch

Brian Bloom: Pike

Gerald McRaney: Generale Morrison

Omari Hardwick: Chopshop Jay

Maury Sterling: Gammons

C. Ernst Harth: Gilbert

Dirk Benedict: Prigioniero

Dwight Schultz: Medico Tedesco

Henry Czerny: Direttore McCready

Streaming e tv

Dove vedere A-Team in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 aprile 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.