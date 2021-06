A mano disarmata, il cast completo del film con Claudia Gerini su Rai 1: attori e personaggi

Qual è il cast (attori) completo di A mano disarmata, il film in onda questa sera, lunedì 7 giugno 2021, su Rai 1 dalle 21.25? Tanti gli attori che prendono parte a questa pellicola del 2019 diretta da Claudio Bonivento e che racconta la storia vera della giornalista di Repubblica Federica Angeli, che dal 2013 vive sotto scorta a causa delle minacce mafiose ricevute per le sue inchieste sulla criminalità organizzata a Ostia. Nei panni della protagonista troviamo Claudia Gerini. Nel cast del film – stasera in prima visione su Rai 1 – anche Francesco Pannofino, Francesco Venditti e Mirko Frezza. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Claudia Gerini: Federica Angeli

Francesco Pannofino: Riccardo Torrisi

Mirko Frezza: Calogero Costa

Milena Mancini: Alessia Angeli

Daniele Monterosi

Francesco Venditti: Massimo Coluzzi

Maurizio Mattioli: Guido Serra

Rodolfo Laganà: Rocco Costa

Massimo De Francovich: Egidio Angeli

Nini Salerno: Il maresciallo

Giorgio Gobbi: Peppe

Gaetano Amato: Matteo Martella

Andrea Giannini

Stefano De Sando

Licia Amendola

Lorenzo Roma

Leonardo Di Pietro

Claudio Vanni

Trama

Abbiamo visto il cast completo, ma di cosa parla il film A mano disarmata? La pellicola è ispirata ad una storia vera. Federica Angeli è una giornalista de la Repubblica, nata e cresciuta ad Ostia. Frequentando i vari commercianti del luogo viene a sapere di un giro di usura su tutto il territorio ostiense. Decisa a fare luce sulla cosa, Federica comincia ad investigare. Verrà così a conoscenza di un massiccio traffico di origine mafioso che sta completamente dominando l’intera zona balneare. Federica, seppur spaventata, non demorde e avvia un’inchiesta che la porterà a subire minacce, ad essere affidata ad una scorta e a vedere la sua intera vita, e quella dei suoi cari, completamente stravolta. Appuntamento con A mano disarmata questa sera – lunedì 7 giugno 2021 – dalle 21.25 su Rai 1.