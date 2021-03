A grande richiesta – Non sono una signora Loredana Bertè: anticipazioni, ospiti e scaletta

Questa sera, martedì 9 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di A grande richiesta dal titolo “Non sono una signora”, dedicata alla grande Loredana Bertè. Alla conduzione Alberto Matano. Si tratta del quarto appuntamento di un ciclo di eventi composto da cinque prime serate dedicate alle canzoni e agli artisti più amati del mondo dello spettacolo. Ognuna delle cinque serate ha un titolo e si occupa di un gruppo di canzoni o di un artista in particolare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Dopo averla vista a Sanremo, dove ha conquistato tutti per la sua carica rock e per il messaggio diretto alle donne (“Al primo schiaffo denunciate”), questa sera Loredana Bertè torna protagonista su Rai 1 in occasione dello speciale A grande richiesta – Non sono una signora, in onda dalle 21.25, con la conduzione di Alberto Matano.

Una serata con tanti ospiti e buona musica dedicata a Loredana Bertè, la regina del rock italiano e grande interprete della musica italiana, nell’anno del suo 70mo compleanno. Non sono una signora è un programma prodotto con Ballandi e condotto da Alberto Matano, per la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo. Una serata tributo fatta non solo di grande musica e grandi interpreti, ma anche di racconto delle epoche che Loredana Bertè ha attraversato con il suo stile unico e sulle quali ha lasciato il segno, creando mode e tendenze. Le sue canzoni e le sue provocazioni si sono impresse nella storia e nella memoria di più generazioni, rimanendo sempre moderne e incidendo sul lessico corrente e sull’immaginario collettivo. Al centro della serata tante hits intramontabili, da “Non sono una signora” a “Cosa ti aspetti da me”, da “Dedicato” a “E la Luna bussò”. Accanto a lei un parterre di grandi ospiti e amici come Zucchero, i Boomdabash, Giusy Ferreri, Clementino, Enzo Gragnaniello, Marcella Bella, Gaetano Curreri, Asia Argento, Serena Dandini ed Erminio Sinni.

Scaletta

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti di A grande richiesta – Non sono una signora, ma qual è la scaletta della serata? Al momento la Rai non ha comunicato né l’ordine di uscita dei vari artisti né che brani canteranno al fianco di Loredana Bertè. Per farsi un’idea però vi riproponiamo la lista dei principali artisti e cantanti che si esibiranno stasera, 9 marzo, su Rai 1:

Zucchero

I Boomdabash

Giusy Ferreri

Clementino

Enzo Gragnaniello

Marcella Bella

Gaetano Curreri

A grande richiesta – Non sono una signora: streaming e tv

Dove vedere A grande richiesta – Non sono una signora in diretta tv e live streaming? Lo show con Loredana Bertè condotto da Alberto Matano, come detto, va in onda oggi – 9 marzo 2021 – in prima tv su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

