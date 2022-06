7 ore per farti innamorare: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 1 giugno 2022, va in onda il film 7 ore per farti innamorare, una commedia romantica diretta dall’esordiente Giampaolo Morelli. La storia è tratta dall’omonimo romanzo scritto dal regista e nel cast vede come protagonista Serena Rossi. Di seguito vediamo qual è la trama e chi figura nel cast.

Trama

La storia di 7 ore per farti innamorare racconta di Giulio, un giornalista con una carriera brillante alle spalle. La sua vita all’apparenza è perfetta: ha un lavoro che gli piace, una relazione stabile ed è pronto all’altare. Ma, poco prima di sposarsi, scopre che la sua fidanzata lo tradisce e perdipiù con il capo, Alfonso. Per questo Giorgia lo lascia e Giulio perde sia la donna che il lavoro. Disperato, allora si rivolge a Valeria, una donna esperta nell’arte del rimorchio che gli promette che riuscirà a riconquistare la sua ex in sole sette ore.

7 ore per farti innamorare: il cast del film

Come già detto, 7 ore per farti innamorare nel cast vede come co-protagonista Serena Rossi, che interpreta Valeria, l’esperta di rimorchio. Ad interpretare Giulio, lo sfortunato protagonista, è Giampaolo Morelli, che in questo film figura anche come regista. Di seguito vediamo chi fa parte del cast tra personaggi e rispettivi attori:

Giampaolo Morelli: Giulio Manfredi

Serena Rossi: Valeria

Massimiliano Gallo: Alfonso

Diana Del Bufalo: Giorgia

Gianni Ferreri: Giuseppe

Fabio Balsamo: Ernesto

Gigio Morra: Gaetano

Salvatore Misticone: amico di Gaetano

Andrea Di Maria: Fabrizio Dell’Orefice

Raiz: Fabiano

Antonia Truppo: Lina Ciù Ciù

Vincenzo Salemme: Enrico Dell’Orefice

Marika Costabile: La segretaria

Cinzia Mirabella: Tina

Diletta Leotta: se stessa

Peppe Iodice: Corsista

Streaming e TV

Dove vedere 7 ore per farti innamorare in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 21:25 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva basterà sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Se invece vi interessa seguire il film in streaming basterà accedere alla piattaforma di MediasetPlay sia via desktop che tramite app.