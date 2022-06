Tom Hanks sta male? Fan in allarme per le condizioni dell’attore. Il video

Tom Hanks sta male? Nelle ultime ore tanti fan dell’attore americano se lo stanno chiedendo. A far venire qualche dubbio un video diventato virale che mostra Tom Hanks molto dimagrito e con il braccio leggermente tremante nel corso della presentazione del film Elvis a South Brisbane, in Australia. L’attore, protagonista della pellicola di Baz Luhrmann, nel parlare del film ha iniziato a mostrarsi in difficoltà nel reggere con la mano destra il microfono. La mano, come si vede nel video qui in basso, trema e non si ferma, al punto che col passare dei secondi l’attore di “Forrest Gump”, “Big” e “Il miglio verde” è costretto a ricorrere all’aiuto della mano sinistra. Il momento del discorso di Tom Hanks è durato almeno tre minuti. Ha parlato molto, ricordando aneddoti sul film e lasciandosi andare a qualche battuta. Passavano i secondi e sembrava sempre più evidente che non riuscisse più a mantenere il microfono con la mano destra, perché il tremore era troppo forte. A un certo punto, ha addirittura nascosto il braccio nella tasca, questo è stato forse il momento che ha destato maggiore sgomento tra i presenti e tra chi poi ha visto il video.

Le condizioni di salute

Le condizioni di salute di Tom Hanks preoccupano molto i fan. Fatto già accaduto in occasione dell’ultimo Festival di Cannes in cui era apparso invecchiato e dimagrito. Secondo alcuni, Tom Hanks dovrebbe soffrire di diabete già da alcuni anni. I magazine di gossip stranieri scrivono che potrebbe trattarsi di una sindrome post traumatica da stress dovuto al Covid, che l’attore ha contratto nel marzo 2020 proprio mentre girava il film Elvis, in Australia. Le condizioni di salute preoccupano anche in relazione al peso. Tom Hanks ha infatti perso ben 20 chilogrammi nel giro di un anno e le fotografie lo dimostrano.