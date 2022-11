Ha fatto il giro del web la notizia di suor Cristina che ha deciso di abbandonare il velo, presentandosi a Verissimo in abiti “civili”, semplicemente come Cristina Scuccia. Diventata popolarissima grazie al programma The Voice, Cristina ha deciso di abbandonare la vita consacrata, e ora fa la cameriera in Spagna. Sul caso è arrivato il commento della madre generale Carmela Distefano a nome delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia.

“Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina – commenta la religiosa – Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera”.

Nata nel 1988 a Vittoria (Ragusa) e cresciuta a Comiso (Ragusa), Suor Cristina è balzata agli onori della cronaca quando nel 2014 partecipò all’edizione italiana di The Voice. Una voce possente che l’ha resa famosa anche all’estero, arrivando a vincere quell’edizione del talent Rai. “La mia è stata una scelta coraggiosa. Ho scelto di seguire il mio cuore senza pensare a ciò che le persone avrebbero detto di me”, ha raccontato Cristina Scuccia la scorsa settimana a Verissimo. “Ho fatto un salto nel vuoto ed ero preoccupata di finire sotto un ponte, lo ripetevo sempre alla mia psicologa. Oggi invece vivo in Spagna e faccio la cameriera”.