Simona Izzo contro Chiara Ferragni: “Una carriera basata sul nulla”. La reazione di Alberto Matano

Simona Izzo contro Chiara Ferragni: “Una carriera basata sul nulla”

Il pandoro-gate continua a tenere banco anche nelle trasmissioni televisive: ed è proprio durante una di queste, La vita in diretta in onda su Rai 1, che Simona Izzo non ha risparmiato una netta critica nei confronti di Chiara Ferragni.

“Attenuante perché ha donato un milione di euro? E allora? Per lei non sono niente! Lo dico perché li guadagna con una facilità assurda… Sono carriere fondate sul niente, fondate sull’apparenza… Bisogna essere molto belle, avere una madre molto mediatica. Perché la mamma delle Ferragni è una stilista ad esempio. Lei è la donna che ha creato la fortuna di sua figlia. Sì è una scrittrice, ma anche stilista. Tanto è vero che la ragazza è cresciuta su internet, è sempre stata fotografata da quando era piccola” ha dichiarato la regista e attrice.

A prendere le difese dell’influencer è stato il conduttore Alberto Matano, il quale ha fatto notare come ci sia una “grande capacità imprenditoriale” e anche come Chiara Ferragni abbia “percepito quello che sarebbe poi stato lo sviluppo dei social e dei media in generale. Non si tratta di una cosa così semplice”.