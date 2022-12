Sanremo 2023, Fiorello svela il brano in gara di Giorgia: “Adesso è squalificata”

“Ora Giorgia è squalificata”. Così Amadeus, direttore artistico di Sanremo 2023, interrompe telefonicamente la diretta di Viva Rai 2, il programma di Fiorello.

Sentendo queste parole, è calato il gelo tra i presenti. Mentre da casa arrivavano messaggi a raffica per avere spiegazioni in merito a quanto accaduto.

Il regolamento del Festival parla chiaro: non si possono svelare i brani in gara prima che inizi ufficialmente la competizione. Fiorello, invece, ha mandato in diretta l’intro del brano di Giorgia. Lo showman era dispiaciutissimo.

Dopo la telefonata tra Fiorello e un Amadeus molto infastidito, sono arrivati i messaggi della moglie Susanna e dell’amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes.

Ma dopo alcuni minuti di panico generali, Fiorello ha svelato a tutti che si trattava di uno scherzo. Il conduttore aveva mandato in onda 5 secondi di una canzone del nuovo album di Giorgia e non il brano di Sanremo.