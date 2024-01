Romina Carrisi attacca Fiorello: “Puro bullismo prendere in giro il nome di un bambino appena nato”

Romina Carrisi risponde a Fiorello dopo le battute sul nome scelto per il figlio. “Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto. Sì, certo Fiorello, si fa per ridere, ma questo è puro bullismo e non sano umorismo”, ha scritto su Instagram la quartogenita di Al Bano e Romina, da poco diventata madre di Axel Lupo.

Il riferimento è alla puntata di ieri, venerdì26 gennaio, di “Viva Rai2!”. “È nato anche il nipote di Al Bano, lo hanno chiamato Axel Lupo! Pensa se incontra Nathan Falco. Mai uno che chiama una figlia Blatta! Ti immagini? Blatta, Blattina… gli amici la chiamerebbero Blatty”, ha detto lo showman siciliano.

“Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena per i vostri nomi e questo da neo madre mi dispiace”, prosegue il messaggio della 36enne. “Baci e buon Sanremo. Mio figlio Axel Lupo sta benissimo comunque”.