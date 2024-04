Da Sanremo ad Affari Tuoi, in Rai si lavora al dopo Amadeus: ecco chi potrebbe sostituire il conduttore

Da Sanremo ad Affari Tuoi, in Rai si lavora al dopo Amadeus

Ufficializzato l’addio di Amadeus, in Rai è tempo di scelte in vista del prossimo anno: in questi giorni, infatti, si lavora per scegliere i nomi dei conduttori che dovranno sostituire il collega alla guida dei suoi ormai ex programmi.

Sul Festival di Sanremo la scelta sembra ormai fatta. Viale Mazzini, infatti, avrebbe deciso di affidarsi all'”usato sicuro”, ovvero Carlo Conti, che ha già condotto tre edizioni della kermesse musicale.

Come già rivelato nei giorni scorsi, il presentatore, dopo un rifiuto iniziale, ci avrebbe ripensato strappando la conduzione non solo per il 2025 ma anche per il 2026.

I giochi, come conferma il Corriere della Sera, sarebbero ormai fatti. Anche Fiorello, tra il serio e il faceto, lo ha confermato nel corso di Viva Rai 2: “Le autostrade sono spianate. Carlo è stato contattato per Sanremo 2025, ci sta pensando. Posso dire la mia? Dopo Amadeus bisogna andare sul sicuro e Carlo Conti è il sicuro”.

Rimangono in ballo, ma ormai distanti, Paolo Bonolis e Antonella Clerici, mentre l’ipotesi Cattelan ha perso di quota soprattutto tra i vertici di Rai Pubblicità che la ritengono rischiosa.

Se la casella Sanremo sembrerebbe essere stata riempita, manca quella relativa ad Affari Tuoi, il programma preserale di Rai 1 che con Amadeus sta registrando ascolti record.

Anche in questo caso si è fatto il nome di Alessandro Cattelan anche se il favorito numero uno al momento sembrerebbe essere Stefano De Martino. L’ex ballerino di Amici, secondo il Corriere, “pare abbia molti estimatori ai piani alti di viale Mazzini”.