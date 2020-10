Qual è il secondo settore economico per importanza nel PIL mondiale? | Domanda milionario

Qual è il secondo settore economico per importanza nel PIL mondiale? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 29 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di Chi vuol essere milionario?

La risposta esatta è: industria, che con una percentuale del 28 per cento è il secondo settore economico per importanza nel PIL mondiale. Al primo posto ci sono invece i servizi, al terzo il settore manifatturiero e all’ultimo posto l’agricoltura. Ecco la risposta alla domanda che Gerry Scotti ha posto al concorrente nel corso della puntata di oggi di Chi vuol essere Milionario.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e in live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda oggi – giovedì 29 ottobre 2020 – alle ore 21,25 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

