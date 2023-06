Paolo Del Debbio a Barbara D’Urso: “Sei autorizzata a piangere”

È diventata virale sui social una frase che Paolo Del Debbio ha rivolto nei confronti di Barbara D’Urso nel corso dello Speciale Tg5 in onda per la morte di Silvio Berlusconi, nella serata di martedì 13 giugno.

Ospite del programma, la conduttrice, in collegamento dallo studio di Pomeriggio 5, ha parlato del suo rapporto con l’ex premier: “Ho nel cuore una tristezza profondissima. Ho fatto questo collegamento col cuore, in questo studio siedo solo quando intervisto i politici e l’ultimo che ho intervistato era proprio Silvio”.

“Lui era in collegamento da casa, abbiamo chiacchierato, delizioso come sempre, mi voleva molto bene e mi stimava. Prima della registrazione mi disse che era a casa con Marta Fascina e voleva che li andassi a trovare per conoscerla, perché anche lei mi seguiva e mi stimava tanto” ha aggiunto Barbara D’Urso.

Una volta finito l’intervento della presentatrice, il giornalista Paolo Del Debbio ha affermato: “Appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi, visto l’hai trattenuto per tutta l’intervista”.

“…appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi…” una battuta venuta male o sfottò? #TG5 pic.twitter.com/ANuhstwC1N — sergiomarcoc (@sergiomarcoc) June 13, 2023

In studio è calato il gelo con la stessa Barbara D’Urso che sembrerebbe aver espresso il suo disappunto con un leggero movimento della testa, mentre la frase incriminata è poi sparita, come sottolinea Fanpage, da Mediaset Infinity, il servizio streaming del Biscione.

In molti si sono chiesti se la frase di Del Debbio fosse una frecciatina rivolta a Barbara D’Urso o se semplicemente si sia trattato di una battuta venuta male.