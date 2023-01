Un coming out via social. L’attore Noah Schnapp di Stranger Things è gay. Molto popolare tra i giovani, Noah nella seguitissima serie Netflix interpreta il personaggio di Will. L’attore ha fatto coming out su TikTok rivelando pubblicamente la sua omosessualità. In un video a cuore aperto, ha svelato quali sono le sue preferenze sessuali e ha rivelato di essere riuscito a dire a tutti di essere gay dopo averne avuto paura per ben 18 anni.

“Quando ho finalmente detto ai miei amici e alla mia famiglia di essere gay dopo esserne stato terrorizzato per ben 18 anni – ha dichiarato Noah – la loro reazione è stata: “Lo sapevamo”. Un messaggio molto toccante il suo, che pur con tanta ironia racconta come questo ragazzo abbia finalmente smesso di fingere, iniziando a vivere la sua vita e la sua sessualità senza paura del giudizio altrui.

“Mi sa che sono più simile a Will di quanto pensassi” ha poi scritto Noah come commento al suo video su TikTok, facendo riferimento all’omosessualità del personaggio di cui veste i panni nella serie. Tantissimi i commenti di affetto all’attore. Nella quinta stagione di Stranger Things, le cui riprese inizieranno a maggio, verrà affrontato ancora più apertamente il tema della sessualità di Will.