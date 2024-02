Morto Carl Weathers, interpretò Apollo Creed in “Rocky”

Nella saga di Rocky aveva interpretato Apollo Creed. L’attore Carl Weathers è morto a 76 anni. Nato a New Orleans nel 1948, Weathers frequentò la San Diego State University dove diventò giocatore di football americano per una squadra locale. Fu la via che gli aprì la strada al professionismo per una breve stagione lunga solo quattro anni, tra il 1970 e il 1974. Tra gli altri suoi film: Predator del 1987 con Arnold Schwarzenegger e, più di recente, la serie The Mandalorian.

Dopo la carriera sportiva, quella da attore fu per lui inizialmente un salto nel vuoto. I primi ruoli furono sul piccolo schermo in serie televisive come Kung Fu, S.W.A.T., L’uomo da sei milioni di dollari, Cannon. La svolta arrivo nel ’76 con il ruolo di Apollo Creed, il pugile nero antagonista di Rocky. Un ruolo di primo piano che tornerà a interpretare per i successivi tre seguiti, prima come acerrimo rivale di Rocky e poi come grande amico dal terzo capitolo.

Weathers ricordava così quel provino che gli ha cambiato la vita: “Mi sono presentato carico a palla, ero molto sicuro di me e ho iniziato a provare la parte con Stallone. Tutti lo hanno presentato solo come lo sceneggiatore e all’inizio non ero molto a mio agio a provare con lui. Non pensavo di aver dato una buona impressione, ero convinto di aver mandato all’aria tutta l’audizione e visibilmente arrabbiato dico allo sceneggiatore: ‘Sai, avrei voluto provare con un vero attore, penso che tu abbia rovinato tutto’. Stallone stava per farmi perdere la parte di Apollo!”.