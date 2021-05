Addio a Isabella De Bernardi di “Un sacco bello”: era la fidanzata hippie di Carlo Verdone

È morta prematuramente Isabella De Bernardi, la hippie di Un sacco bello, il film che ha fatto la storia della comicità italiana diretto da Carlo Verdone.

L’attrice era la fidanzata hippie nel film di Carlo Verdone, era nata il 12 luglio 1963 ed era la figlia dello sceneggiatore del film, Piero De Bernardi. L’esordio al cinema proprio con il ruolo che l’ha resa immortale nel cinema, poi replica in altri due film di Carlo Verdone: “Borotalco” (1982) e “Il bambino e il poliziotto” (1989). Ha recitato anche con Alberto Sordi ne “Il marchese del grillo” (1981) e in “Io so che tu sai che io so” (1982). Anche in tv si conquista un posto con una delle serie tv italiane più importanti degli anni ’80: “I ragazzi della III C”.

Carlo Verdone è apparso provato su Facebook nel ricordare l’amica Isabella: “Mi sono un po’ stancato di fare necrologi, devo essere sincero. Oggi mentre giravo mi hanno avvertito che Isabella De Bernardi purtroppo non c’è più. E allora io ve lo volevo dire anche se qualcuno già lo saprà dai giornali. Resterà per me una cara amica, un’attrice che mi ha esaltato una sequenza importante, una persona che resterà nell’immaginario collettivo per quella battuta: “Attenta fascio, che io a mi padre gli ho già sputato in faccia, attento”. Ti mando un bacio enorme, Isabella. Enorme”.