Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi: “È stata una delusione troppo grande”

“È un grande dolore. Quando hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e poi quando questo progetto fallisce, è un dolore per tutti. È anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto. Siamo bravi. Stiamo facendo il nostro percorso e l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi”. A parlare è Aurora Ramazzotti che a Verissimo da Silvia Toffanin parla della separazione da Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker ha parlato bene del rapporto che c’è tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: “Si amano tanto. Cercavano un bambino e adesso è arrivato il momento. L’amore è una cosa bellissima. In questo periodo li vedo così felici e per una mamma è la cosa più bella. L’altro giorno siamo andati a un concerto di Eros insieme, c’erano anche i miei consuoceri, a la sera gli ho detto che siamo davvero fortunati. Ci vogliamo tutti bene, è nata una grande amicizia. Sono contenta anche di questo, a me piace la famiglia allargata”.