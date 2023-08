Massimo Giletti: “Il mio ritorno in tv? Non lo so”

Massimo Giletti a Verona: “Il mio ritorno in tv? Non lo so”

“Il mio ritorno in tv? Non lo so”: intercettato da TPI alla stazione di Verona Porta Nuova, il conduttore ha risposto così a chi gli chiedeva quando lo avremmo rivisto sul piccolo schermo.

Dopo la chiusura anticipata di Non è l’Arena, infatti, il presentatore è ancora alla ricerca di una nuova trasmissione anche se la sua situazione, a livello contrattuale, resta complicata.

“Sono tuttora sotto contratto con La7, molti avranno notato che non ho mai parlato di ciò che è successo” ha rivelato di recente Massimo Giletti.

“Io ho le spalle molto larghe e non ho sentito mai nessuno che si è occupato, non di Giletti, ma di questi ragazzi. Questo è un grande dispiacere ed è una cosa che non perdono” aveva aggiunto il conduttore in riferimento ai suoi collaboratori che sono rimasti improvvisamente senza lavoro.

Su un possibile ritorno in Rai, invece, Massimo Giletti aveva risposto: “La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero e nel futuro vediamo quello che si potrà fare”.