Mara Venier: “Sono stata denunciata dall’ex marito di Gina Lollobrigida”

Mara Venier è stata denunciata dall’ex marito di Gina Lollobrigida, Javier Rigau. A confermare la notizia, è la stessa conduttrice di Domenica In in un’intervista a La Stampa.

Mara Venier aveva già detto di essersi presa una denuncia nel corso dell’ultima puntata del suo programma, andato in onda il 22 gennaio. In studio era presente Andrea Piazzolla, factotum per 13 anni di Gina Lollobrigida, scomparsa il 16 gennaio a 95 anni.

“Mi sono già presa una denuncia, tu ti prendi tutta la responsabilità di ciò che dici”, ha detto Mara a Piazzolla nel corso della puntata. La “zia Mara” è stata l’ultima persona a intervistare Gina Lollobrigida. E proprio per quell’intervista, l’ex della diva ha denunciato la conduttrice di 72 anni.

Nella sua intervista a La Stampa, non ha voluto scendere nei dettagli della denuncia, ma ci ha tenuto a precisare che la puntata dedicata a Lollobrigida era un atto dovuto: “La dovevo alla Lollo. Volendo molto bene a Gina e conoscendo parecchie cose di lei, più di tanti che parlano a vanvera, ho raccontato chi era attraverso le immagini. Io quello che dovevo dire l’ho detto: ora basta. Non ci tornerò più su perché, da qui in poi, tutto rischia di diventare gossip. Gina ha il diritto al silenzio e al rispetto”.