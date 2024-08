Un fuori programma a dir poco curioso durante l’ultima tappa del tour estivo di Mahmood. Siamo a Roccella Jonica, in Calabria. Il cantante di Tuta Gold ha sospeso per qualche minuto la sua esibizione per un divertente siparietto con un fan, che lo ha omaggiato con un prelibato dono: ben 700 grammi di ‘nduja calabrese conservati un una borsa frigo.

Ad attirare l’attenzione di Mahmood è stato un cartello esibito da un fan, durante la performance nella suggestiva cornice del teatro al Castello: “Nel 2022 ti ho portato un ritratto, oggi invece ti porto un po’ di ‘nduja”. Un messaggio che l’artista non ha potuto ignorare, tra lo stupore e le risate del pubblico. “Sono stato due giorni in Sicilia, ora qua. Torno a Milano che sarò un bue”, ha detto scherzando Mahmood, sempre pronto a concedersi alla sua gente: “Sto solo mangiando… Non c’è un limite al cibo”.

Molto diligentemente, il ragazzo aveva conservato il noto insaccato calabrese in una borsa frigo, per evitare che si rovinasse con il caldo. “Ma nella borsa frigo te la sei messa? Come si fa? Dammela alla fine, altrimenti si scalda! Ma come, mi dai la borsa frigo? Me la regali? Sono 700 grammi di ‘nduja!”, ha continuato divertito il cantante. Il fan ha quindi consegnato allo staff di Mahmood il gradito regalo. Il video è subito diventato virale sui social. Non è d’altronde la prima volta che ai suoi concerti accadono episodi simili. Qualche giorno prima, in Sicilia, un fan gli aveva regalato dei cannoli alla ricotta, mentre in un’altra occasione l’artista si era messo a giocare a “carta, sasso o forbici” con una persona del pubblico per decidere il brano da cantare.