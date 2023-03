In una lunga intervista a La Verità, Lorella Cuccarini fa un bilancio della sua incredibile carriera, che la vede attualmente impegnata come insegnante nella scuola di Amici. “I ragazzi devono mettere impegno, lavoro, sudore. Essere spavaldi sul palco e umili fuori”, il consiglio della showgirl, che ricorda: “Io ho avuto un percorso ancora diverso perché, grazie a Pippo Baudo, ho potuto approdare a Fantastico, facendo un salto nel buio. Da un giorno all’altro sono stata catapultata nel varietà più importante con l’esperienza di una ballerina di fila. Se guardiamo ai talent, i ragazzi possiedono già un loro bagaglio e poi hanno parecchi mesi per crescere ed emergere. I talent sono una strada che offre delle opportunità ai giovani che altrimenti farebbero molta fatica. La Rete è un’altra possibilità”.

Nel mondo dello spettacolo il merito è rispettato? “Domanda da 1 miliardo di dollari. Nel nostro caso sì. Il percorso a imbuto di Amici impone i concorrenti che valgono. A volte alcuni ragazzi capiscono che non è ancora arrivato il momento giusto. Perciò, devono aspettare per emergere dopo”, spiega ancora Cuccarini. La conduttrice e ballerina parla poi del ruolo delle donne, che finalmente stanno raggiungendo posti apicali: Non sono per le quote rosa, ma sono felice che ci siano sempre più figure femminili emergenti, come il premier. Mi piace che le donne guadagnino credibilità e conquistino ruoli apicali per capacità e merito, non per concessione. In politica, nelle aziende e nello spettacolo”. Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein con chi andrebbe a cena? “Con Giorgia Meloni, anche perché tifiamo per la stessa squadra. A pelle, mi sta molto simpatica. Mi piacerebbe conoscerla di più”.

Inevitabile la domanda sulla rivalità con Heather Parisi, dopo che la showgirl americana è tornata a parlare di lei nelle recenti ospitate a Belve e Benedetta primavera: “Vorrei evitare di fare quello che fa lei con me, non ho bisogno di parlare di Heather per esserci. La apprezzo artisticamente, ma dopo Nemicamatissima non ci siamo più sentite. Abbiamo visioni diverse della professione”.