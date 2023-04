Isola dei Famosi, problemi tra Ilary Blasi ed Enrico Papi: “Guarda che litighiamo”

Primi problemi a L’Isola dei Famosi 2023. Stando ad un gossip riportato da Tv Blog ci sarebbero state delle incomprensioni tra Ilary Blasi ed Enrico Papi durante la prima puntata della nuova edizione del reality show. “Si racconta che le frizioni fra Papi e la conduttrice del programma Ilary Blasi non siano mancate durante la prima puntata del reality show di primavera di Canale 5, con lei che pare abbia chiesto a chi di dovere di farlo “tornare in carreggiata”. Cosa che sarebbe avvenuta durante un nero pubblicitario”, si legge sul portale di tv.

Nel momeneto della proclamazione del primo eliminato dell’isola dei Famosi, Papi ha sfilato di mano la busta alla Blasi che si lascia sfuggire un “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste cose”.

Un momento apparentemente ludico che non è sfuggito però al pubblico dei social che non sta apprezzando molto l’irruenza di Papi. Inoltre secondo un rumors diffuso da TVBlog, la sensazione del pubblico potrebbe avere radici concrete. Sarà tutto vero o è un nuovo gioco creato ad hoc come quello tra la Blasi e Alvin?