Non c’è nessuna prova che Israele abbia mitragliato civili a Gaza: sono le dichiarazioni shock pronunciate dalla giornalista Incoronata Boccia, direttrice dell’Ufficio Stampa della Rai. Intervenuta al convegno “La storia stravolta e il futuro da costruire”, organizzato in occasione dell’annivesario del 7 ottobre 2023 e promosso dall’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) e dal Cnel, ospitato dal presidente Renato Brunetta, lo stesso evento durante il quale la ministra Roccella ha definito “gite” i viaggi d’istruzione ad Auschwitz, Boccia ha accusato il giornalismo di essersi piegato alla propaganda di Hamas.

https://www.instagram.com/reel/DPwLnfbDKOS/?igsh=MWdveWJxdWk1Nm83bA==

“Non esiste una sola prova che l’esercito israeliano abbia mitragliato civili inermi. Vergogna per il suicidio del giornalismo. Ad Hamas dovrebbero dare il premio Oscar per la miglior regia, cui noi giornalisti ci siamo piegati senza alcuno spirito critico. Dove sono stati allestiti set noi non siamo andati a verificare, ma ci sono state indagini e inchieste che hanno provato quella informazione fosse propaganda”. La giornalista ha poi condannato “l’uso ideologico della parola genocidio”. Ex vicedirettrice del Tg1, Incoronata Boccia aveva già fatto parlare di sé in passato per aver affermato che “l’aborto è un delitto, non un diritto”. “Qua si ha paura di dire, perché anche la politica ha paura a dirlo, che l’aborto è un omicidio, lo disse anche madre Teresa di Calcutta” aveva aggiunto la giornalista.